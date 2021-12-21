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لبنان
جلسة غداً للمجلس الأعلى للدفاع في بعبدا.. ما السبب؟
Lebanon 24
21-12-2021
|
12:45
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أعلنت رئاسة الجمهورية عبر حسابها على "تويتر" أن "الرئيس ميشال عون دعا المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع ظهر غد في قصر بعبدا لمناقشة الاوضاع العامة في البلاد وانتشار فيروس كورونا لاتخاذ الاجراءات المناسبة".
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