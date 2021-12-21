لبنان

تضاربٌ بالعصي وإطلاق نار.. ماذا حصل في عكار؟

Lebanon 24
21-12-2021 | 13:25
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وقع، مساء اليوم، إشكال فردي في بلدة برج العرب - عكار، استخدمت فيه العصي وتخلله إطلاق رصاص في الهواء.
وعلى الفور، عمد الأهالي على تهدئة الأوضاع التي عادت إلى طبيعتها.
 
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