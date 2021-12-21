تضاربٌ بالعصي وإطلاق نار.. ماذا حصل في عكار؟

وقع، مساء اليوم، إشكال فردي في بلدة برج العرب - عكار، استخدمت فيه العصي وتخلله إطلاق رصاص في الهواء.

وعلى الفور، عمد الأهالي على تهدئة الأوضاع التي عادت إلى طبيعتها.