غوتيريس التقى عون: الجيش اللبناني هو العمود الفقري لاستقرار البلاد

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الأمين العام للأمم المتحدة انطونية غوتيريس على رأس وفد مرافق.



وأشاد غوتيريس بـ"اداء المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد"، وشدد على "دعم الأمم المتحدة للجيش اللبناني، الذي هو العمود الفقري لاستقرار لبنان".