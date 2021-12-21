لقاء في بلدية صيدا مع أصحاب المولدات.. وبحثٌ في موضوع التسعيرة

عقد مساء اليوم في القصر البلدي في مدينة صيدا لقاء مشترك حضره النائب أسامة سعد ورئيس البلدية المهندس محمد السعودي وأصحاب مولدات الكهرباء في عدد من أحياء منطقة صيدا الشعبية ( الفوار - الهمشري - التعمير - الفيلات )، وممثلين عن لجنة شفافية وعدالة المحروقات في صيدا وخلية إدارة الأزمات والكوارث في بلدية صيدا .استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من السعودي أكد فيها "ضرورة التوصل لإقرار بنود التسعيرة العادلة بما لا يرهق المواطنين وأيضا لا تكون هناك خسارة لأصحاب المولدات" .من جهته، دعا النائب سعد "أصحاب المولدات لمراعاة ظروف المواطنين في ظل الوضع المأساوي الذي يمر به لبنان جراء الإنهيار الإقتصادي"، وقال: "نتفهم ما يمر به أصحاب المولدات من عدم إستقرار تكلفة مستلزمات تشغيل المولدات، ولكن المواطن لم يعد قادرا على تحمل التكلفة الشهرية العالية، وعلينا إيجاد قاسم مشترك يكون عادلا بالحد الممكن للمواطنين ولأصحاب المولدات".وبعد مداخلات من أصحاب المولدات عرضوا خلالها أفكارا وطروحات تتعلق بالتسعيرة، تم التوافق على تكليف لجنة لتدارس آلية إحتساب التكلفة الشهرية العادلة، وذلك خلال ثلاثة أيام، على أن يصار لعقد لقاء لعرضها والبت بها.