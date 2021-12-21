لبنان

لقاء في بلدية صيدا مع أصحاب المولدات.. وبحثٌ في موضوع التسعيرة

Lebanon 24
21-12-2021 | 14:06
A-
A+
Doc-P-899437-637757178610800718.png
Doc-P-899437-637757178610800718.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد مساء اليوم في القصر البلدي في مدينة صيدا لقاء مشترك حضره النائب أسامة سعد ورئيس البلدية المهندس محمد السعودي وأصحاب مولدات الكهرباء في عدد من أحياء منطقة صيدا الشعبية ( الفوار - الهمشري - التعمير - الفيلات )، وممثلين عن لجنة شفافية وعدالة المحروقات في صيدا وخلية إدارة الأزمات والكوارث في بلدية صيدا .
 
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من السعودي أكد فيها "ضرورة التوصل لإقرار بنود التسعيرة العادلة بما لا يرهق المواطنين وأيضا لا تكون هناك خسارة لأصحاب المولدات" .
 
من جهته، دعا النائب سعد "أصحاب المولدات لمراعاة ظروف المواطنين في ظل الوضع المأساوي الذي يمر به لبنان جراء الإنهيار الإقتصادي"، وقال: "نتفهم ما يمر به أصحاب المولدات من عدم إستقرار تكلفة مستلزمات تشغيل المولدات، ولكن المواطن لم يعد قادرا على تحمل التكلفة الشهرية العالية، وعلينا إيجاد قاسم مشترك يكون عادلا بالحد الممكن للمواطنين ولأصحاب المولدات".
 
وبعد مداخلات من أصحاب المولدات عرضوا خلالها أفكارا وطروحات تتعلق بالتسعيرة، تم التوافق على تكليف لجنة لتدارس آلية إحتساب التكلفة الشهرية العادلة، وذلك خلال ثلاثة أيام، على أن يصار لعقد لقاء لعرضها والبت بها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2021-12-21
14:28 | 2021-12-21
11:19 | 2021-12-21
16:55 | 2021-12-21
16:50 | 2021-12-21
16:21 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website