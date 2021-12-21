لبنان

الراعي استقبل المدير العام لرئاسة الجمهورية ورئيس رابطة قنوبين للرسالة والتراث

Lebanon 24
21-12-2021 | 14:12
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.
 
وبعدها، استقبل رئيس رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث نوفل الشدراوي مع اعضاء الرابطة، وعرض الوفد برامج عمل الرابطة المتعلقة بتراث الوادي المقدس واحتفال ذكرى مرور 25 سنة على زيارة البابا القديس يوحنا بولس الثاني للبنان، واطلاقه مفهوم لبنان الوطن الراسالة.
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