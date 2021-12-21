أمرٌ غير متوقع قد يرفع فاتورة المولدات.. ماذا يحدث؟

لوحظ خلال الفترة الأخيرة في بعض المناطق أن التغذية بالتيار الكهربائي لا تكون إلا خلال فترة ما بعد منتصف الليل، الأمر الذي يحرم المواطنين من الاستفادة من التيّار في أنشطة يريدون القيام بها ضمن منازلهم وتحتاج إلى كهرباء.

ومن شأن هذه الأمر أن يزيدَ من فواتير إشتراك المولدات أكثر فأكثر، إذ المواطنون يعتمدون على الكهرباء الصادرة عنها لإتمام أمورهم بدلاً من الاستفادة من "كهرباء الدولة" التي لا تأتي سوى 3 إلى 4 ساعات يومياً.