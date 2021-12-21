لبنان

حادث مروع يعكّر ليل خريبة الجندي - عكار.. سيارة تضرّرت بقوة وسقوط جرحى!

Lebanon 24
21-12-2021 | 15:02
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أصيب شخصان نتيجة حادث سير على مفترق بلدة خريبة الجندي العكارية، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وعلى الفور، سارع عناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي الى مكان الحادث، وعملوا على إنقاذهما باستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية لإخراجهما من داخل سيارتهما بسبب تضرر هيكلها بشدة جراء قوة الحادث.
وبعدها، عملت فرق الصليب الأحمر على نقل  المصابين الى إحدى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.

 
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