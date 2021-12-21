لبنان

كريدية: يوم حافل لفرق صيانة أوجيرو...التدخل في ٢٦ منطقة لمعالجة نحو ٢٠٠٠ عطل تأثر بها ١٦٠٠٠ مشترك

Lebanon 24
21-12-2021 | 15:04
A-
A+
Doc-P-899445-637757214596583521.jpg
Doc-P-899445-637757214596583521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية على تويتر قائلًا: "اليوم كان يوم حافل لفرق صيانة اوجيرو حيث انها تدخلت في ٢٦ منطقة لبنانية لمعالجة ما يقارب ال ٢٠٠٠ عطل تاثر بها ١٦٠٠٠ مشترك! . لكل فريق العمل، لكم مني الف تحية".
مواضيع ذات صلة
تغريدة لافتة من مدير عام "أوجيرو".. هذا ما قاله
lebanon 24
22/12/2021 00:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ مهم من "أوجيرو".. هذا ما أعلنته
lebanon 24
22/12/2021 00:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كريدية: عون وقع قانون زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة أوجيرو
lebanon 24
22/12/2021 00:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير عام اوجيرو عماد كريدية لـ"صوت لبنان": الخبر عن قطع الكابل البحري غير دقيق والمشكلة مع مصرف لبنان هي أنه يريد منا اعتماد سعر صيرفة وهذا غير مقبول
lebanon 24
22/12/2021 00:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24

عماد كريدية

أوجيرو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2021-12-21
14:28 | 2021-12-21
11:19 | 2021-12-21
17:00 | 2021-12-21
16:55 | 2021-12-21
16:50 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website