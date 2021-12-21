كريدية: يوم حافل لفرق صيانة أوجيرو...التدخل في ٢٦ منطقة لمعالجة نحو ٢٠٠٠ عطل تأثر بها ١٦٠٠٠ مشترك

غرد مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية على تويتر قائلًا: "اليوم كان يوم حافل لفرق صيانة اوجيرو حيث انها تدخلت في ٢٦ منطقة لبنانية لمعالجة ما يقارب ال ٢٠٠٠ عطل تاثر بها ١٦٠٠٠ مشترك! . لكل فريق العمل، لكم مني الف تحية".