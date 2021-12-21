قطع طرقات في جبل محسن.. ما السبب؟

عمد أهالي و أصدقاء الشاب "جهاد المصري"، مساء اليوم، إلى قطع الطريق عند مدخل جبل محسن في طرابلس، وذلك للضغط على الجهات المعنية للاسراع في عملية البحث ومعرفة مصير ابنهم المفقود الذي خرج منذ 3 أيام لممارسة هواية صيد الاسماك في بحر الميناء و لم يعد حتى اللحظة.