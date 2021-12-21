الجيش: تمارين تدريبية غدا في مزرعة حنوش ــــ حامات

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 22 / 12 / 2021 بين الساعة 5.00 و8.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ــــ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة".