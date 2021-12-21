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لبنان
بعد تحقيق المطالب.. نقابة موظفي شركتي الخليوي تنهي الاضراب
Lebanon 24
21-12-2021
|
15:55
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أعلن مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، في بيان، انهاء الإضراب والاعتصام، اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء.
وجاءت تلك الخطوة بعد التواصل مع وزارة الاتصالات، إذ جرى تبليغ النقابة بأنه جرى تذليل كافة العقبات المالية أمام تجديد عقد التأمين الصحي، ما يراعي وينسجم مع عقود العمل الجماعي.
وشكرت النقابة
لوزير الإتّصالات جوني القرم، جهوده في تذليل كل العقبات وبالأخصّ الماليّة منها، أمام تجديد عقد التّأمين الصّحي والتزامه بنود عقد العمل الجماعيّ وحرصه على المحافظة على حقوق الموظّفين ومكتسباتهم". كما وشكر للجنة الإعلام والإتّصالات النّيابية دعمها ووقوفها الدّائم الى جانب الموظفين وحقوقهم".
وختمت النقابة: "الشكر أيضاً الى إدارتيّ ألفا وتاتش على جهودهم في وضع الآليّات التّقنية والتّنفيذية لتطبيق النّسخة الجديدة من عقد التّأمين الصّحي وعلى كلّ الجهود الحثيثة من أجل إيجاد المخارج والحلول المناسبة".
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