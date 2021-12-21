لبنان

تغريدة لافتة من مدير عام "أوجيرو".. هذا ما قاله

Lebanon 24
21-12-2021 | 16:10
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غرّد مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "اليوم كان حافلاً لفرق الصيانة في أوجيرو، إذ تدخلت في 26 منطقة لبنانية لمعالجة نحو 2000 عطل أثر على 16 ألف مشترك.. لكل فريق العمل، لكم مني ألف تحية". 
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