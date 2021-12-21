فوجئ مسؤول دولي بما نُقل إليه عن أزمة كادت تعصف بالبلد، واكتفى بإبداء انزعاج، لم يكن بالإمكان إخفاؤه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)