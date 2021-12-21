لبنان

إنزعاج

Lebanon 24
21-12-2021 | 17:00
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فوجئ مسؤول دولي بما نُقل إليه عن أزمة كادت تعصف بالبلد، واكتفى بإبداء انزعاج، لم يكن بالإمكان إخفاؤه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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