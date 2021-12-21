لبنان

لا مبادرات جديدة في الوقت القريب

Lebanon 24
21-12-2021 | 17:41
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قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "عدم صدور قرار من المجلس الدستوري بشأن الطعن قد يترك انعكاسات تتظهر في المرحلة القريبة".
وأضافت أنه "يتوقع أن تشتد الضغوط بالنسبة إلى انعقاد جلسات للحكومة". وأفادت أن "ما حصل مؤخرا يحضر في لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يناقش بدوره ملفات امنية وتدابير تتصل بوباء كورونا".
وأكدت أن "لا مبادرات جديدة اقله في الوقت القريب إلا إذا تم الاتفاق على طرح جديد مشيرة إلى أن ذلك منوط بما قد تتم مناقشته أو بما يعلن من مواقف".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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