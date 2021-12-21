لبنان

أجواء قلق

Lebanon 24
21-12-2021 | 17:51
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عاش وزراء نشيطون بعد ظهر أمس الأول أجواء قلق حول مصير الملفات في وزاراتهم، لدرجة أن همّة البعض منهم فترت، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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