"جوّ" حزب الله عن باسيل: " بكرا بيشوف كيف رح نوقف حدّو"

علقت مصادر مطلعة على جو حزب الله ل" الديار" على حديث النائب جبران باسيل العالي السقف، لاسيما لجهة حديثه باطار التصويب على الثنائي وتحميله مسؤولية ما حصل، فقالت: «لم نعلق يوما على كلام صادر عن التيار الوطني الحر ولن نفعل اليوم، فنحن نتفهم هواجسه لاسيما المسيحي منها»، اضافت: «كلو بيقطع وبيرجع كلو بيحكي مع بعض»و عن سبب عدم وقوف حزب الله الى جانب التيار في المجلس الدستوري، اكتفت المصادر بالقول: «بكرا بيشوف كيف منوقف حدو، بكرا جايي الانتخابات وبيشوف كيف رح نوقف معو».وعما اذا كان ذلك يؤشر لاشتباك سياسي بين الحزب وبين التيار،تجيب المصادر نفسها: «ليش نحنا فينا نعمل انتخابات بلا بعض»؟