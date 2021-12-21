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لبنان
"جوّ" حزب الله عن باسيل: " بكرا بيشوف كيف رح نوقف حدّو"
Lebanon 24
21-12-2021
|
22:35
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علقت مصادر مطلعة على جو حزب الله ل" الديار" على حديث النائب جبران باسيل العالي السقف، لاسيما لجهة حديثه باطار التصويب على الثنائي وتحميله مسؤولية ما حصل، فقالت: «لم نعلق يوما على كلام صادر عن التيار الوطني الحر ولن نفعل اليوم، فنحن نتفهم هواجسه لاسيما المسيحي منها»، اضافت: «كلو بيقطع وبيرجع كلو بيحكي مع بعض»
و عن سبب عدم وقوف حزب الله الى جانب التيار في المجلس الدستوري، اكتفت المصادر بالقول: «بكرا بيشوف كيف منوقف حدو، بكرا جايي الانتخابات وبيشوف كيف رح نوقف معو».
وعما اذا كان ذلك يؤشر لاشتباك سياسي بين الحزب وبين التيار،تجيب المصادر نفسها: «ليش نحنا فينا نعمل انتخابات بلا بعض»؟
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