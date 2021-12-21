لبنان

مع بدء انحسار العاصفة.. كيف هي حال الطرقات الجبلية؟

Lebanon 24
21-12-2021 | 23:55
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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي: عيناتا الارز - كفردبيان حدث بعلبك - المنيطرة حدث بعلبك - العاقورة حدث بعلبك - جرد مربين الهرمل - تنورين حدث الجبة - معاصر الشوف كفريا - مشمش القبيات - مشمش الهرمل.
في المقابل، أكدت غرفة التحكم المروري، أن طريقي ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكتين أمام جميع السيارات.
 
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