مع بدء انحسار العاصفة.. كيف هي حال الطرقات الجبلية؟

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي: عيناتا الارز - كفردبيان حدث بعلبك - المنيطرة حدث بعلبك - العاقورة حدث بعلبك - جرد مربين الهرمل - تنورين حدث الجبة - معاصر الشوف كفريا - مشمش القبيات - مشمش الهرمل.في المقابل، أكدت غرفة التحكم المروري، أن طريقي ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكتين أمام جميع السيارات.