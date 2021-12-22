إلقاء القبض على أهم المطلوبين في الشمال... إليكم تفاصيل العملية النوعية

تمكنت مساء امس دورية من مديرية المخابرات من توقيف احد المطلوبين المهمين، والذي يعتبر من أهم تجار المخدرات في التبانة - طرابلس ويدعى " خ.أ"، وذلك وفق مندوب "لبنان 24".وتمت عملية التوقيف بطريقة نوعية حيث ضبطت في حوزته عدد من القنابل اليدوية وكمية كبيرة من المخدرات المختلفة.وقد تم تحويله للتحقيق بإشراف القضاء المختص.