لبنان

علامات استفهام حول تفاهم مار مخايل.. هذا ما قاله نائب في تكتل لبنان القوي

Lebanon 24
22-12-2021 | 01:20
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أكد النائب ماريو عون، أن "ما يحصل حالياً بالنسبة لعلاقة التيار مع حزب الله يطرح علامات استفهام كثيرة حول هذا التحالف الذي هو استراتيجي ولكن هناك خلافات سياسية مرتبطة بملفات داخلية، مشيراً الى انه يمكن البناء على ما حصل للمرحلة المقبلة لعدم الذهاب نحو تأزم سياسي أكثر.
عون وفي حديث لـ "صوت كل لبنان" قال:  "هناك خلفيات عدائية ضدّ "التيار" ويجب أن نحاول سوية حلّ الإشكال مع حزب الله في المرحلة المقبلة ونحن لا نستجدي أي شيء من أي فريق ولدينا مواقفنا الثابتة بالنسبة للعلاقة مع حزب الله، مشدداً على ان "ما حصل "خلخل" العلاقة إلى حدّ ما مع حزب الله ولكن يمكن حلّ الأمور ونحن لا نبحث عن خلافات بل عن تفاهمات".
 
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