بطريقة "بوليسية"... مواطن نجا من عملية سلب!

تمكن احد المواطنين فجر اليوم، من الفرار من عملية سلب كان سيتعرض لها في محيط منطقة التل - طرابلس، وفق مندوب "لبنان 24".



وقد حاول مجهولان يستقلان دراجة نارية تطويقه لسلبه اثناء سيره، ما دفعه لاطلاق عدة طلقات نارية في الهواء من مسدسه لابعادهما، ففرّا الى جهة مجهولة.