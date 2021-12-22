لبنان

بطريقة "بوليسية"... مواطن نجا من عملية سلب!

Lebanon 24
22-12-2021 | 01:24
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تمكن احد المواطنين فجر اليوم، من الفرار من عملية سلب كان سيتعرض لها في محيط منطقة التل - طرابلس، وفق مندوب "لبنان 24".

وقد حاول مجهولان يستقلان دراجة نارية تطويقه لسلبه اثناء سيره، ما دفعه لاطلاق عدة طلقات نارية في الهواء من مسدسه لابعادهما، ففرّا الى جهة مجهولة.
 
 
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