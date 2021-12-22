الأجور في لبنان قد تزداد في حالة واحدة.. ما هي؟

توقفت مصادر في القطاع المالي عند كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخير بشأن سعر الصرف الرّسمي، إذ قال الأخير أن "سعر الـ1500 ليرة للدولار الواحد لم يعد واقعياً".

وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنّ "الحديث عن السعر الرسمي بهذا الاتجاه يعني إمكانية رفعه وتغييره، إلا أن هذا الأمر لم يوضحه أو يقر به مصرف لبنان".

وأشارت المصادر إلى أنّ "أي تغيير لسعر الدولار الرسمي يعني تغييرات جذرية على كافة الأصعدة المتعلقة بالدولة، وهذا يعني زيادة في الأجور وارتفاعاً في قيمة الرسوم"، وأضافت: "ارتفاع سعر الدولار عن الـ1500 سيجعل الدولة تدفع رواتب الموظفين وفق سعر جديد، وهذا الأمر يحتاج إلى كمية هائلة من اوراق الليرة اللبنانية".