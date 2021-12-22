هل الوضع الامني سيء؟

على عكس ما يتردد في بعض وسائل الاعلام، من ان لبنان سيشهد تدهورا امنيا في الاسابيع القليلة المقبلة، تؤكد مصادر مطلعة "أن الوضع الامني جيد، هناك قرار دولي واقليمي واضح بالحفاظ على الاستقرار الامني في البلد".

واشارت المصادر الى ان غالبية الدول وتحديدا الدول الغربية لديها هاجس اساسي هو اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا المطلب يتطلب الحفاظ على الاستقرار الامني"، ولفتت الى "ان هذا الامر لا ينفي امكان حصول احداث مرتبطة بالامن الاجتماعي حصرا كأعمال الشغب او تزايد نسبة السرقات، لكن حتى مثل هذه الاحداث ستبقى محدودة".