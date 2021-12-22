حمية يتحدث عن رسالة غوتيريش.. هذا ما قاله

غرّد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: حمل الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش رسالة الأمم المتحدة وهي مساعدة الشعب اللبناني والوقوف إلى جانبه ورسالة الشعب اللبناني إلى الأمم المتحدة مساعدتكم وتبنيكم لاستعادة لبنان ثرواته النفطية والغازية كاملة في منطقته الاقتصادية الخالصة هي رسالة أممية مفتاحية لنا.