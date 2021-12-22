غرّد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد عبر "تويتر": "دخلكن شو عاد صار بموضوع: بلوكات النفط، والمفاوضات على الخط البحري، والبطاقة التمويلية، وتعيين وزير بديل، والتحقيق بانفجار المرفأ، والتدقيق الجنائي، والكابيتال كنترول، والنفط العراقي، واستجرار الغاز المصري، وتصحيح الاجور، وموازنة 2022؟". وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #بلد_معطل