لبنان

مشاهد غير مألوفة... صاعقة قوية ضربت عددا من المنازل في هذه البلدة (صور)

Lebanon 24
22-12-2021 | 01:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن صاعقة قوية ضربت عددا من المنازل في بلدة الضنية، مما تسبب باضرار جسيمة في محتوياتها، خاصة الكهربائية.
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: لبنان 24
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الضنية

صاعقة

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