"الكيلة والسطل"...متل"ايام جديّ".

مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في لبنان وخصوصا مع بدء المنخفض الجوي وتدني درجات الحرارة، لوحظ أنّ أغلب المواطنين يشكون من عدم قدرتهم على الاستحمام بالمياه الساخنة ما يضطرهم إلى استعمال الطرق القديمة فعمدوا الى تسخين المياه على الغاز او مواقد الحطب ،واستخدام 'الكيلة والسطل" في استعادة لما كان يحصل "ايام جديّ".