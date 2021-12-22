لبنان

إطلاق نار في مخيم عن الحلوة... ماذا حصل؟

Lebanon 24
22-12-2021 | 01:43
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أنه سُمع اطلاق نار منذ قليل في مخيم عين الحلوة، وتحديداً في منطقة البركسات، وذلك بسبب اشكال فردي.
 
 
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مخيم عين الحلوة

البركسات

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