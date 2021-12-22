لبنان

كارثة إنسانية في طرابلس... والغضب عارم!

Lebanon 24
22-12-2021 | 02:08
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تعاني مناطق عدة في طرابلس من انقطاع تام للكهرباء منذ يومين ما ادى لحالة من الغضب بين السكان، وفق مندوبة "لبنان 24".

وقد ادى انقطاع الكهرباء الى انقطاع المياه عن بعض المنازل، حيث ان المواطنين ينتظرون التغذية الكهربائية التي كانت تغذي المنازل لمدة ساعة او ساعتين في اليوم لكي يقومون بتشغيل موتيرات المياه وتعبئة الخزانات، بالاضافة لتشغيل البرادات او الغسالات او المياه الساخنة للحصول على اقل الحقوق اليومية ، في ظل قيام جميع المواطنين بالغاء الاشتراكات الكهربائية التي كانت بديلة، بسبب الارتفاع الجنوني لاسعارها.

وقد طالب الاهالي المعنيين معالجة الموضوع سريعاً.
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