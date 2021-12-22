تصعيد باسيل: تلويح بفك التحالف سعيا لتسوية مربحة

بلهجة تصعيدية تحدث رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل امس تعليقا على قرار المجلس الدستوري، لكن لهجته تلك اصابت حليفه الاساسي وشبه الوحيد "حزب الله" ، اذ أظهر باسيل علنا امتعاضه غير المسبوق من الحزب.لم يكن عدم الاخذ بالطعن الذي قدمه التيار الوطني الحر السبب الوحيد لامتعاض باسيل من الحزب، او الاصح السبب الوحيد لاظهار هذا الامتعاض، لكن اداء حارة حريك لم يكن مريحا بالنسبة لميرنا الشالوحي، لا بل سبب لها احراجا دائما امام الجمهور العوني.كان لا بد لباسيل من تحقيق امرين في تصعيده الخطابي والاعلامي، الاول هو الظهور بمظهر المتمايز عن حزب الله لا بل المختلف معه امام الشارع المسيحي، تجنبا لمزيد من الخسائر الشعبية قبيل الانتخابات النيابية المقبلة والتي يراهن التيار على تحقيق نتيجة مقبولة فيها.اما الامر الثاني فهو التنصل الكامل من تعطيل الحكومة، اذ حاول باسيل تحميل جميع الاطراف، باستثنائه طبعا، مسؤولية عدم انعقاد مجلس الوزراء، علما ان فريقه السياسي قد لا يكون جاهزا للحضور الى جلسة لا يحضر فيها حزب الله، اذ ان الامر سيكون بمثابة انفصال كامل، وبالتالي فإن رفعه الصوت من اجل انعقاد الحكومة لم يحصل الا لمعرفته انها لن تنعقد بمن حضر.بالرغم من تلويح باسيل بفك التحالف مع الحزب غير ان الواقع العملي يوحي بغير ذلك، خصوصا في ظل جلسات التنسيق الانتخابية المستمرة بين الطرفين والتي تتناول تفاصيل المعارك الانتخابية في غالبية الدوائر المشتركة.لا يمكن فهم حديث باسيل الا من باب الرغبة بالوصول الى تسوية مربحة مع " فريق الثامن من اذار "قبل الانتخابات، فهو، وبحسابات الربح والخسارة ، لا يمكنه خوض الانتخابات المقبلة من دون التحالف مع حزب الله بشكل اساسي والا سيخاطر بخسارة عدد لا بأس به من نوابه.لكن التصعيد الذي قام به باسيل ستكون له تبعات سلبية ايضا، اذ انه يشكل استمرارية للكباش السياسي الحاد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري شريك حزب الله الرئيسي، ما سيعقد عملية رسم التحالفات الانتخابية، فكيف سيوفق باسيل بين شد العصب العوني وبين تهيئة الارضية لتحالفات رابحة؟