سرقة اغطية الريغارات عادت إلى الواجهة (صور)

اقدم مجهولون على سرقة اغطية الريغارات في ساحة النجمة ومحيطها وفروا الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".

وطالب الاهالي البلدية بتكثيف دورياتها منعا من تكرار السرقات.



وكانت قد تكررت في الآونة الاخيرة هذا النوع من السرقات.