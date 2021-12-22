لبنان

سرقة اغطية الريغارات عادت إلى الواجهة (صور)

Lebanon 24
22-12-2021 | 02:45
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اقدم مجهولون على سرقة اغطية الريغارات في ساحة النجمة ومحيطها وفروا الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".
وطالب الاهالي البلدية بتكثيف دورياتها منعا من تكرار السرقات.

وكانت قد تكررت في الآونة الاخيرة هذا النوع من السرقات.
 
 
 

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الريغارات

ساحة النجمة

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