لبنان

لا كهرباء ولا انترنت.. ولا من يحزنون!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-12-2021 | 03:45
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تعاني بعض المناطق اللبنانية من انقطاع تام  للتيار الكهربائي  بالإضافة إلى توقف خدمة  الاتصالات والانترنت فيها منذ بدء العاصفة المناخية الحالية.
وعلى الرغم من مناشدات المواطنين لحل هذه المعضلة، إلاّ أنّها  لم تجد اذاناً صاغية حتى الساعة.
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