لبنان

منزل مهدد بالسقوط في عكار... ولا مأوى بديل لسكانه! (صور)

Lebanon 24
22-12-2021 | 02:54
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استفاقت إحدى عائلات بلدة برقايل عكار ليل الأربعاء على صوت قوي أشبه بهزة أرضية، ليتبين أن إنهيارا صخريا قويا ضرب محيط منزلهم وأصبح هذا المنزل آيلا للسقوط، وفق مندوبة "لبنان 24".


وبفعل عوامل الطقس وضعف الإمكانيات المادية لدى أهالي عكار وخاصة هذه العائلة، ومع غياب مد يد العون لهم، وجدوا نفسهم أمام حلين، هما:

الأول: البقاء في المنزل للوقاية من البرد والمطر رغم خطورة إنهيار المنزل بأي لحظة.
الثاني: مبادرة سريعة  لإيجاد حل يمنع سقوط المنزل وتداعيه عبر إقامة حائط دعم يمنع سقوطه.

وناشد أهالي المنزل بلدية برقايل مرة أخرى لمساعدتهم، كما ناشدوا  طالبوا الهيئة العليا للإغاثة واللواء محمد الخير التدخل السريع لإنقاذهم من خطر محتوم.

يذكر أن صاحب المنزل الأب يعمل أجير يومي مع العلم أن  لديه إصابة في يده اليمنى ولديه ولد معيل جندي، ولا طاقة لهما بتسوية الأمور منعا لإنهيار المنزل.
 
 
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