لبنان

التجمع الطبي الاجتماعي: انتشار متحور أوميكرون يستدعي الاقفال العام

Lebanon 24
22-12-2021 | 03:31
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 أكد رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي" ممثل "الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية البروفسور رائف رضا، "ضرورة الإقفال العام في لبنان وكذلك إغلاق المطار خلال فترة الأعياد تفاديا للاسوأ، مع التشدد في الوقاية نظرا لانتشار اوميكرون في ظل إصابات بين الوافدين وكثرة مرضى العناية الفائقة من الكورونا، بالاضافة الى زيادة حالات الاصابات والوفيات وإمكان وجود حالات غير مشخصة من اميكرون عند من ليس لهم القدرة المادية على إجراء PCR  الذي نادينا سابقا بمجانيته".
 
ورأى أنه "مع إشغال غرف العناية الفائقة بأكثر من 85%، نشدد على أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح على الرغم من وجود بعض آراء صحية دولية تشكك بفعالية الجرعتين الماخوذتين سابقا تجاه اوميكرون مع الإبقاء على الكمامات والتباعد وتجنب الاكتظاظ نظرا للظروف  المادية وصعوبة الاستشفاء والطبابة والدواء، ونرى أن الاقفال التام للمطار أقصر الطرق للحد من انتشار اوميكرون، من دون أن ننسى أن نسبة الملقحين لم تتعد الـ 40% وبالتالي لم تتحقق المناعة المجتمعية بعد".
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