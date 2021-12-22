باسيل: أنا كتير جبان وبخاف (فيديو)

وقد رد باسيل بالقول: "اول شي لا أجرؤ لاني كتير جبان وبخاف ...".

(الجديد)

في ختام المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل امس وجهت مراسلة "الجديد" حليمة طبيعة سؤالاً له فقالت: "تحدثت انه ليس هناك صفقة ولا مساومة ولا شيء ولكن من فحوى الحديث يبدو انه كان هناك محاولة تسويق او صفقة عرضت عليك وانت حملت الثنائي الشيعي مسؤولية القرار الذي اتخذ في المجلس الدستوري ووصفته بانه قرار سياسي ، هل تقول ان الاتصال الذي ورد لك قبل صدور القرار كان من احد اطراف الثنائي الشيعي ، وهل تجرؤ على تسمية من الذي اتصل بجبران باسيل؟"