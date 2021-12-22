لبنان

غوتيريش غادر بيروت

Lebanon 24
22-12-2021 | 03:54
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غادر بيروت منذ قليل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش  متوجها الى باريس بعد انتهاء زيارته الرسمية للبنان التي استمرت ثلاثة ايام .
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