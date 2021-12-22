"المنخفض الجوي مستمر"...هكذا سيكون طقس الايام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم غائما دون تعديل يذكر في درجات الحرارة حيث تبقى متدنية، وهطول امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى 65 كلم/س صباحا.– الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الجمعة، حيث ينحسر تدريجيا ابتداء من فترة الظهيرةيحذر من تطاير اللوحات الاعلانية وتشكل سيول نتيجة الامطار الغزيرة ومن ارتفاع موج البحر اليوم.الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية، مع امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة الصباحية ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات واستمرار خطر تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن 1700 متر وما فوق، على ان تخف حدة الامطار في الفترة المسائية.الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وامطار متفرقة ورياح ناشطة شمال البلاد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر و مافوق، مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات وخطر تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1600 متر وما فوق.