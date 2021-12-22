لبنان

قرار لمجلس شورى الدولة...ماذا جاء فيه!

Lebanon 24
22-12-2021 | 04:02
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تبعا للمراجعة المقدمة من النائبين زياد الحواط وشوقي الدكاش والمحامي غابي جرمانوس، أصدر مجلس شورى الدولة بتاريخ 21/12/2021 قراراً بوقف تنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 1/247، والذي قرر بموجبه وضع العقار رقم 1501 - العاقورة تحت الحماية.
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