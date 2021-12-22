قرار لكركي يتعلق بالمستشفيات...ماذا جاء فيه!

حرصاً منه على لعب الدور المناط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتأمين رعاية صحيّة لائقة للمضونين وكذلك دعم القطاع الصحّي وبخاصة الاستشفائي للصمود أمام الأزمات التي تعصف به منذ حوالي سنتين وعلى مشارف الأعياد المجيدة ، أصدر مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي بتاريخ 22/12/2021 قراراً حمل الرقم 785 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهركانون الأوّل 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة.كما أصدر مذكّرة إعلامية حملت الرقم 90 بتاريخ 22/12/2021 قضى بموجبها تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى لتصبح 500000 ل.ل بدل من 250000 ل.ل، إضافة الى تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج من 37500 ل.ل الى 75000 ل.ل. ، وطلب من المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق عدم تحميل المرضى المضمونين أيّة فروقات ماليّة بهذا الخصوص.وفي سياق آخر، أثنى المدير العام على جهود معالي وزير المالية د.يوسف الخليل الذي أعلن استعداده لدفع 100 مليار ل.ل نقداً و200 مليار ل.ل. كسندات خزينة، وأمل أن تصل هذه الحوالات المالية قبل نهاية العام الحالي، كما أنّه بحث مع معاليه ملف الديون المستحقّة للصندوق على الدولة اللبنانية، والتي قاربت ال 5000 مليار ل.ل. مع أيلول 2021 إضافة الى ضرورة تسديد كامل الاعتمادات المرصودة في موازنات عامي 2020 - 2021 .وأمل د. كركي بأن يتوصّل المعنيون على أعلى المستويات في البلاد إلى تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية والدوائية في الضمان وتعاونية موظفي الدولة وسائر الجهات الحكومية الضامنة خلال الأيام والاسابيع القليلة القادمة لكي تعاود هذه المؤسسات لعب دورها الأساس في تأمين الاستقرار الاجتماعي في البلاد وعدم تحميل المضمونين والمواطنين اللبنانيين أيّة فروقات مالية تضاف الى فاتورتهم الصحيّة (طبابة واستشفاء و دواء).