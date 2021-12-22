قبلان التقى سفير لبنان في الجزائر وبحثا في الاوضاع العامة

استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، سفير لبنان في الجزائر محمد حسن مقدما التعازي بالإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، وشاكرا للمفتي قبلان تعزيته بوفاة شقيقه.وكانت مناسبة جرى التباحث خلالها في الأوضاع العامة في البلاد وسبل تطوير العلاقات بين البلدين، فضلا عن أوضاع الجالية في الجزائر.