اهالي حاصبيا والمنطقة يناشدون وزير الاتصالات التدخل العاجل لحل هذه مشكلة

ناشد اهالي حاصبيا والمنطقة وزير الاتصالات التدخل العاجل لحل مشكلة الارسال والانترنت في القضاء، مستغربين "عدم اكتراث شركة mtc للعطل الذي اثر على مصالحهم منذ اكثر من شهر"، ملوحين ب"التصعيد ".