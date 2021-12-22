لبنان

طوابير أمام "ألفا" و"تاتش" في عكار

Lebanon 24
22-12-2021 | 05:06
A-
A+
Doc-P-899621-637757717922495449.jpg
Doc-P-899621-637757717922495449.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد شركتا "ألفا" و"تاتش" في عكّار زحمة خانقه أمام أبوابها، نتيجة إقبال المواطنين لشراء بطاقات التشريج بسعرها الرسمي من الشركة، وذلك بعدما ارتفع سعرها في الايام السابقة إلى الـ80 ألف ليرة في السوق السوداء على اثر التزام الشركات بالاضراب.
 
 
مواضيع ذات صلة
اعتصام لموظفي الفا وتاتش وتلويح بالاضراب
lebanon 24
22/12/2021 14:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار هام من النيابة العامة بقضية "الجبن الفاسد".. وتفاصيل صادمة!
lebanon 24
22/12/2021 14:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الفاكهة تساعدك على تخطي مشاكل الامعاء
lebanon 24
22/12/2021 14:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24
منطقة بارزة في لبنان من دون إرسال شبكة "تاتش".. من هي؟
lebanon 24
22/12/2021 14:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الفا

تاتش

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:55 | 2021-12-22
07:37 | 2021-12-22
07:20 | 2021-12-22
07:18 | 2021-12-22
06:40 | 2021-12-22
06:34 | 2021-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website