طوابير أمام "ألفا" و"تاتش" في عكار

تشهد شركتا "ألفا" و"تاتش" في عكّار زحمة خانقه أمام أبوابها، نتيجة إقبال المواطنين لشراء بطاقات التشريج بسعرها الرسمي من الشركة، وذلك بعدما ارتفع سعرها في الايام السابقة إلى الـ80 ألف ليرة في السوق السوداء على اثر التزام الشركات بالاضراب.