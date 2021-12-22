لبنان

رئيس بلدية طرابلس ناشد الحكومة العمل على إيجاد حل لتراكم النفايات في المدينة

Lebanon 24
22-12-2021 | 05:25
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ناشد رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس، محمد نور الأيوبي، في كتاب مفتوح، "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزراء المالية حسن خليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، والبيئة ناصر ياسين، العمل على إيجاد حل لمشكلة تراكم النفايات في مدن الفيحاء ابتداء من الاثنين المقبل مع توقف "لافاجيت" عن عملها".

ولفت الأيوبي إلى أن "مئات أطنان النفايات مع ما تحمله من أوبئة وجراثيم، تنتظر المواطنين في مدن طرابلس والميناء والبداوي والقلمون، وهي دون شك ستتسرب مع مياه الأمطار للمياه الجوفية لتزيد من الكارثة البيئية والصحية. لقد وزع بيان صادر عن شركة "لافاجيت" أنها ستتوقف عن العمل بعدم رفع النفايات من مدن إتحاد بلديات الفيحاء إعتبارا من يوم الإثنين في 27/12/2021".

وأضاف: "تعلمون أن الشركات المتخصصة في أعمال الكنس واللم والترحيل لم يتقدموا بعروضهم لإدارة المناقصات العامة للمرة الثانية. وشركة "لافاجيت" مستمرة في عملها دون مسوغ شرعي رغم إنتهاء العقد قبل شهرين. إننا أمام كارثة حقيقة. لذلك، بالإنابة عن مواطنين مدن طرابلس والميناء والبداوي والقلمون، أناشدكم رفع الضرر وإيجاد الحل المناسب".
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