الخوري بحث مع الطبش في التعديلات على قانون المخدرات

بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، مع النائبة رولا الطبش في التعديلات الجاري العمل عليها لإدخالها على قانون المخدرات.بعد اللقاء، قالت الطبش "لقد جرت في هذا الإجتماع متابعة التعديلات على تعديل المخدرات، كلجنة برلمانية فرعية ضمن لجنة حقوق الإنسان، على اعتبار أن الأكثرية النسبية التي تشكل ظاهرة الإكتظاظ في السجون هي من جرائم المخدرات، علما أن هناك لغطا بين المتعاطي والمروج والتاجر.وأضافت: "وفقا للتجارب التي تحدث، ومعاناة القضاة في تطبيق القانون ولجوئهم الى الإجتهاد لتحسين هذه الأوضاع، كان من الأجدر الدخول في تعديل قانون المخدرات بشكل يضبط الوضع ويخفف من الثغرات الموجودة فيه، وقد وضعنا تعديلاتنا كلجنة وأخذنا بآراء كل الجمعيات المدنية المعنية بمعالجة الإدمان من المخدرات، كما أن هناك رأيا من وزارة العدل حول نصوص التعديلات، ونحن نسعى للوصول الى الصيغة النهائية مع الوزارة لأننا نريد أن تكون إنطلاقة القانون مبنية على التعديلات المقدمة من القضاة المختصين بهذا الموضوع".كما استقبل الوزير الخوري رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كازبينكا ايشليمان، في زيارة تعارف جرى خلالها البحث في البرامج المشتركة بين البعثة ووزارة العدل.