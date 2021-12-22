سرقة أكثر من 150 غطاء ريغار... بلدية طرابلس ترفع الصوت

انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشير الى ان رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق طلب من أحد تجار طرابلس أن يقوم بمعالجة موضوع أغطية المجارير التي سرقت من المنطقة المتواجد فيها نظرا إلى عدم توافر الامكانات في البلدية."لبنان 24" تواصل مع يمق الذي قال: انه بالفعل طلب من التجار المساعدة والوقوف الى جانب البلدية، فالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لاسيما على الصعيد الاقتصادي تتطلب التعاضد والتكاتف بين البلديات والتجار والمؤسسات المختلفة.وهذا لا يعني انه ليس من واجب البلدية القيام بمعالجة أزمة سرقة أغطية المجارير، لكن البلدية التي تجابه منفردة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والتي تعاني من أزمة الدولار والميزانية كل ما تطلبه هو ان نقف جميعا الى جانب بعضنا البعض بغية تمرير هذه الأزمة".ويضيف يمق: " خلال هذا الشهر سرق من مدينتنا أكثر من 150 غطاء، والمفارقة ان السرقات تحدث مباشرة بعد عمليات التنظيف التي تقوم بها البلدية".