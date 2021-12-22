لبنان

سرقة أكثر من 150 غطاء ريغار... بلدية طرابلس ترفع الصوت

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-12-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-899648-637757767743741284.jpg
Doc-P-899648-637757767743741284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشير الى ان رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق طلب من أحد تجار طرابلس أن يقوم بمعالجة موضوع أغطية المجارير التي سرقت من المنطقة المتواجد فيها نظرا إلى عدم توافر الامكانات في البلدية.

"لبنان 24" تواصل مع يمق الذي قال: انه بالفعل طلب من التجار المساعدة والوقوف الى جانب البلدية، فالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لاسيما على الصعيد الاقتصادي تتطلب التعاضد والتكاتف بين البلديات والتجار والمؤسسات المختلفة.

وهذا لا يعني انه ليس من واجب البلدية القيام بمعالجة أزمة سرقة أغطية المجارير، لكن البلدية التي تجابه منفردة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والتي تعاني من أزمة الدولار والميزانية كل ما تطلبه هو ان نقف جميعا الى جانب بعضنا البعض بغية تمرير هذه الأزمة".

ويضيف يمق: " خلال هذا الشهر سرق من مدينتنا أكثر من 150 غطاء، والمفارقة ان السرقات تحدث مباشرة بعد عمليات التنظيف التي تقوم بها البلدية".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:44 | 2021-12-22
08:01 | 2021-12-22
08:23 | 2021-12-22
09:50 | 2021-12-22
08:08 | 2021-12-22
10:19 | 2021-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website