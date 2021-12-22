لبنان

سرقة الأسلاك الكهربائية تؤدي الى انقطاع الكهرباء (صور)

Lebanon 24
22-12-2021 | 06:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة أسلاك كهربائية تابعة لمحطة العين في عاصون، ما ادى الى انقطاع الكهرباء عن بعض المنازل.
 
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كهرباء

اسلاك كهربائية

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