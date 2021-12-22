17
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سرقة الأسلاك الكهربائية تؤدي الى انقطاع الكهرباء (صور)
Lebanon 24
22-12-2021
|
06:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة أسلاك كهربائية تابعة لمحطة العين في عاصون، ما ادى الى انقطاع الكهرباء عن بعض المنازل.
مواضيع ذات صلة
نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان التقت وزير الطاقة: الاستفادة من المال العام هدر له
Lebanon 24
نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان التقت وزير الطاقة: الاستفادة من المال العام هدر له
22/12/2021 17:23:40
22/12/2021 17:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي رأس إجتماعا خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء
Lebanon 24
ميقاتي رأس إجتماعا خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء
22/12/2021 17:23:40
22/12/2021 17:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدة لبنانية تعاني تفشي كورونا وانقطاع الانترنت والهاتف والكهرباء!
Lebanon 24
بلدة لبنانية تعاني تفشي كورونا وانقطاع الانترنت والهاتف والكهرباء!
22/12/2021 17:23:40
22/12/2021 17:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لا كهرباء ولا انترنت.. ولا من يحزنون!
Lebanon 24
لا كهرباء ولا انترنت.. ولا من يحزنون!
22/12/2021 17:23:40
22/12/2021 17:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كهرباء
اسلاك كهربائية
تابع
الأكثر قراءة
خبيرٌ يكشف مفتاح الحل للدولار في لبنان.. وهذا ما قاله عن "سعر الصرف"
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مفتاح الحل للدولار في لبنان.. وهذا ما قاله عن "سعر الصرف"
14:00 | 2021-12-21
21/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة أكثر من 500 مليون ليرة من هذا "السوبرماركت"
Lebanon 24
سرقة أكثر من 500 مليون ليرة من هذا "السوبرماركت"
10:47 | 2021-12-21
21/12/2021 10:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع قد يرفع فاتورة المولدات.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع قد يرفع فاتورة المولدات.. ماذا يحدث؟
14:28 | 2021-12-21
21/12/2021 02:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تظهر بجاكيت فقط.. والجمهور: "متل القمر" (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تظهر بجاكيت فقط.. والجمهور: "متل القمر" (صورة)
02:00 | 2021-12-22
22/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر الدولار على منصّة "صيرفة"؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر الدولار على منصّة "صيرفة"؟
11:53 | 2021-12-21
21/12/2021 11:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:44 | 2021-12-22
ميقاتي: للتشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا
08:01 | 2021-12-22
مواقف لعون وميقاتي عن مقاطعة الجلسات الوزارية.. ماذا قالا؟
08:23 | 2021-12-22
بيان للاحصاء المركزي عن تأثير الازمة على الاسعار
09:50 | 2021-12-22
الرئيس الايطالي: ما يحدث في لبنان مهم للمجتمع الدولي.. وكاستالدو: ننتظر الشروع بالاصلاحات لنقوم بدور مساعد
08:08 | 2021-12-22
كل سم بدولار... هكذا يتم التسعير
10:19 | 2021-12-22
فرعون :الظروف قاسية والهواجس كبيرة ويبقى الميلاد الرجاء والأمل
فيديو
مقابل 10 الاف دولار... هذا ما فعله موظف في السفارة الاميركية في بيروت في مطار اسطنبول (فيديو)
Lebanon 24
مقابل 10 الاف دولار... هذا ما فعله موظف في السفارة الاميركية في بيروت في مطار اسطنبول (فيديو)
09:00 | 2021-12-22
22/12/2021 17:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلسي: لم أقل الفن حرام! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلسي: لم أقل الفن حرام! (فيديو)
04:12 | 2021-12-22
22/12/2021 17:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
08:00 | 2021-12-19
22/12/2021 17:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact