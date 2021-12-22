لبنان

قذائف وصواريخ في بعلبك... هذا ما حصل(صورة)

Lebanon 24
22-12-2021 | 07:18
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال داخل مدينة بعلبك قرب مبنى الهيئة الصحية الاسلامية بين شبان من الـ "الرفاعي" تطور الى تبادل اطلاق نار وقذائف صاروخية. 
 
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بعلبك

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