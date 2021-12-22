قذائف وصواريخ في بعلبك... هذا ما حصل(صورة)

افادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال داخل مدينة بعلبك قرب مبنى الهيئة الصحية الاسلامية بين شبان من الـ "الرفاعي" تطور الى تبادل اطلاق نار وقذائف صاروخية.