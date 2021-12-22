لبنان

مواقف لعون وميقاتي عن مقاطعة الجلسات الوزارية.. ماذا قالا؟

Lebanon 24
22-12-2021 | 08:01
A-
A+
Doc-P-899685-637757822434700084.jpg
Doc-P-899685-637757822434700084.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إنّ "مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول واذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات".
 
وتابع عون: "يجب انعقاد مجلس الوزراء وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية.  أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول، ولمتابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية بعد معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في الانتخابات".
 
من جهته، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: "هناك خشية من ان تقود دعوة مجلس الوزراء الى تصدع يجب التعاون لتفاديه واننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة".
 
وأضاف: " انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ". 
 
وكان قد انعقد اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، لمناقشة الاوضاع العامة وانتشار فيروس كورونا لاتخاذ الاجراءات المناسبة، صدر عنه ابرز هذه المقررات. يمكن الاطلاع عليها من خلال الضغط هنا: 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:44 | 2021-12-22
08:23 | 2021-12-22
09:50 | 2021-12-22
08:08 | 2021-12-22
10:19 | 2021-12-22
10:14 | 2021-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website