مواقف لعون وميقاتي عن مقاطعة الجلسات الوزارية.. ماذا قالا؟

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إنّ "مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول واذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات".

وتابع عون: "يجب انعقاد مجلس الوزراء وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية. أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول، ولمتابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية بعد معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في الانتخابات".

من جهته، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: "هناك خشية من ان تقود دعوة مجلس الوزراء الى تصدع يجب التعاون لتفاديه واننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة".

وأضاف: " انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ".