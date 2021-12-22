لبنان

كل سم بدولار... هكذا يتم التسعير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-12-2021 | 08:08
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يتزامن ارتفاع الأسعار الجنوني الذي يطال مختلف السلع والخدمات مع عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، لذلك يجد المواطن نفسه امام معادلة جديدة في التعاطي مع مختلف العادات والتفاليد التي مارسها لسنوات طويلة.

وفي آخر ما تم رصده، تظهر أسعار "البوش دو نويل" خيالية وغير واقعية، فبحسب صاحب أحد محال الحلويات في بيروت، يتم تسعير "البوش" بالدولار الأميريكي وكل سنتمر منه مقابل دولا واحد.

و أحجام "البوش" تبدأ عادة من 30 سنتم ، ما يعني ان الأسعار تبدأ من الـ30 دولار اي ما لا يقل عن 800 الف ليرة لبنانية.

لبنان

خاص

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