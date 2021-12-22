لبنان

الحاج حسن بحث مع وزيري الزارعة والتجارة والصناعة في مصر في آليات تطوير القطاع الزراعي

Lebanon 24
22-12-2021 | 08:36
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تابع وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن والفريق المرافق زيارته الى مصر، وعقد سلسلة لقاءات وزارية استهلها بإجتماع جمعه مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في مقر وزارة الزراعة المصرية. وتم التباحث في شؤون تصدير المنتجات الزراعية من وإلى لبنان وسبل تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. كما بحث المجتمعون في حل المعوقات التي واجهها القطاع الزراعي وتعزيز الشراكة بين الدولتين وتأمين الدعم الكامل لعمليات التبادل الزراعي في الخبرات والمنتوجات.
 
الحاج حسن
وشدد الوزير الحاج على "استثمار كل ثانية من الزيارة من أجل دعم الشراكة بين الجمهورية اللبنانية و جمهورية مصر العربية، وبشكل مباشر في القطاع الزراعي الذي سوف يصبح من أهم دعائم الإقتصاد اللبناني". وكشف أن "الدولة اللبنانية تدعم التوجه نحو تطوير الانتاج الزراعي"، مؤكدا "الاستمرار في صنع الفرص الذي ستؤدي حتما إلى نجاح الخطة الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الزراعة اللبنانية التي تمتلك كوادر زراعية استثنائية سيتمكنون من احداث فرق كبير في القطاع بكل تفاصيله".
 
وقد جال خبراء من وزارتي الزراعة اللبنانية والمصرية على مزارع ضخمة ومعامل توضيب المنتوجات الزراعية المصرية التي تتمتع بمواصفات عالمية وآلاف الهكتارات المزروعة بالليمون والفريز، التي يتم زراعتها خصيصا من أجل تصديرها إلى الخارج.
 
وعقد الوزير الحاج حسن والوفد المرافق اجتماعا تنسيقيا تجاريا مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، وفريق عمل الوزارة، وتم البحث في تطوير آليات التبادل التجاري في القطاع الزراعي عبر اعتماد مواصفات ومعايير الجودة العالمية وتأمين الرقابة على الصادرات والعمل على إلتزام التجار بها، وتم البحث أيضا في سبل تطوير منصات من أجل تسهيل عمليات التبادل التجاري على المستوى الزراعي بين البلدين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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