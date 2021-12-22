لبنان

بري استقبل عدنان طرابلسي وعكر والسبع وبحث مع سليم صفير الاوضاع المالية والاقتصادية

Lebanon 24
22-12-2021 | 09:05
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 إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب عدنان طرابلسي حيث تم عرض للاوضاع العامة  .
 
واستقبل بري الوزيرة السابقة زينة عكر. 
 
والتقى رئيس المجلس الوزير السابق حسن السبع .
 
واستقبل بري رئيس جمعية المصارف سليم صفير وبحث معه في الأوضاع المالية والاقتصادية.
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