بري استقبل عدنان طرابلسي وعكر والسبع وبحث مع سليم صفير الاوضاع المالية والاقتصادية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب عدنان طرابلسي حيث تم عرض للاوضاع العامة .واستقبل بري الوزيرة السابقة زينة عكر.والتقى رئيس المجلس الوزير السابق حسن السبع .واستقبل بري رئيس جمعية المصارف سليم صفير وبحث معه في الأوضاع المالية والاقتصادية.